Фигурное катание

Аделия Петросян чисто откатала элементы короткой программы на тренировке перед ОИ-отбором

Аделия Петросян чисто откатала элементы короткой программы на тренировке перед ОИ-отбором
Российская фигуристка Аделия Петросян чисто выполнила все элементы короткой программы на тренировке перед стартом Олимпийским квалификационным турниром «Skate to Milano», сообщает ТАСС.

Фигуристка без помарок исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад «тройной флип — тройной тулуп». На тренировке её сопровождала российский тренер Этери Тутберидзе, в группе которой Петросян постоянно занимается в Москве.

Отборочный турнир «Skate to Milano» пройдёт в Пекине с 19 по 21 сентября и является единственной возможностью пробиться на ОИ-2026 для российских фигуристов. В одиночном женском катании на путёвку на Олимпиаду претендует 18-летняя Аделия Петросян, в мужском одиночном катании — 23-летний Пётр Гуменник.

Видео: Зажигательный танец Аделии Петросян

