Федченко отреагировала на новость о «проталкивании» Горбачёвой вместо Петросян на ОИ-отбор

Тренер российской фигуристки Алины Горбачёвой Софья Федченко прокомментировала информацию о «проталкивании» своей ученицы на олимпийский отборочный турнир в Пекин вместо Аделии Петросян.

«Обычно я ничего не комментирую, но это за гранью моего терпения. Данная информация является фейком. Я не обращалась в ФФККР ни с какими просьбами о замене или рассмотрении Алины на место основной спортсменки!» — написала Федченко в социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассматривала возможность в последний момент заменить двукратную чемпионку России в одиночном катании Аделию Петросян на бронзового призёра ЧР-2025 Алину Горбачёву на отборочном турнире к Олимпийским играм – 2026. Как сообщалось, кандидатуру Горбачёвой активно продвигала её тренер Софья Федченко.

Алина Горбачёва является запасной кандидатурой для Олимпийского квалификационного турнира Skate to Milano, основной участник от России в нейтральном статусе — Аделия Петросян.

Видео: Алина Горбачёва в новой программе