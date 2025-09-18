Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Федченко отреагировала на новость о «проталкивании» Горбачёвой вместо Петросян на ОИ-отбор

Федченко отреагировала на новость о «проталкивании» Горбачёвой вместо Петросян на ОИ-отбор
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер российской фигуристки Алины Горбачёвой Софья Федченко прокомментировала информацию о «проталкивании» своей ученицы на олимпийский отборочный турнир в Пекин вместо Аделии Петросян.

«Обычно я ничего не комментирую, но это за гранью моего терпения. Данная информация является фейком. Я не обращалась в ФФККР ни с какими просьбами о замене или рассмотрении Алины на место основной спортсменки!» — написала Федченко в социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассматривала возможность в последний момент заменить двукратную чемпионку России в одиночном катании Аделию Петросян на бронзового призёра ЧР-2025 Алину Горбачёву на отборочном турнире к Олимпийским играм – 2026. Как сообщалось, кандидатуру Горбачёвой активно продвигала её тренер Софья Федченко.

Алина Горбачёва является запасной кандидатурой для Олимпийского квалификационного турнира Skate to Milano, основной участник от России в нейтральном статусе — Аделия Петросян.

Видео: Алина Горбачёва в новой программе

Материалы по теме
ФФККР рассматривала замену Петросян на Горбачёву в Пекине с подачи Федченко — источник
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android