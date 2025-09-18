Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник выступит вторым в короткой программе на олимпийском отборе в Пекине

Гуменник выступит вторым в короткой программе на олимпийском отборе в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

23-летний российский фигурист Пётр Гуменник выступит вторым в короткой программе на отборочном турнире в Пекине, который проходит в рамках олимпийского квалификационного турнира «Skate to Milano». Об этом сообщает сайт Международного союза конькобежцев ISU.

Отмечается, что вместо него номерок тянул старший тренер сборной России по парному катанию, член делегации от ФФККР Валерий Артюхов.

Жеребьёвка отборочного турнира в Пекине прошла внутри групп по рейтингу ISU, поэтому Аделии Петросян и Петру Гуменнику придётся катать короткую программу в первой разминке, так как у них нет международного рейтинга из-за отстранения российских фигуристов.

Ранее сообщалось, что Гуменник пропустил первую тренировку из-за позднего прилета в Пекин. Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в столице Китая.

Материалы по теме
Гуменник пропустил первую тренировку в Пекине перед отбором на ОИ-2026

Самый титулованный фигурист:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android