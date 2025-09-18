Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гуменник выступит вторым в короткой программе на олимпийском отборе в Пекине

23-летний российский фигурист Пётр Гуменник выступит вторым в короткой программе на отборочном турнире в Пекине, который проходит в рамках олимпийского квалификационного турнира «Skate to Milano». Об этом сообщает сайт Международного союза конькобежцев ISU.

Отмечается, что вместо него номерок тянул старший тренер сборной России по парному катанию, член делегации от ФФККР Валерий Артюхов.

Жеребьёвка отборочного турнира в Пекине прошла внутри групп по рейтингу ISU, поэтому Аделии Петросян и Петру Гуменнику придётся катать короткую программу в первой разминке, так как у них нет международного рейтинга из-за отстранения российских фигуристов.

Ранее сообщалось, что Гуменник пропустил первую тренировку из-за позднего прилета в Пекин. Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в столице Китая.

Материалы по теме Гуменник пропустил первую тренировку в Пекине перед отбором на ОИ-2026

Самый титулованный фигурист: