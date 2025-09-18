Скидки
Фигурное катание

Софья Федченко рассказала о травме Алины Горбачёвой, полученной в начале августа

Софья Федченко рассказала о травме Алины Горбачёвой, полученной в начале августа
Тренер российской фигуристки Алины Горбачёвой Софья Федченко сообщила о повреждении, полученном её подопечной в августе 2025 года.

«В начале августа на тренировочном сборе во Франции произошло столкновение Алины и другого взрослого спортсмена, в результате чего Алина получила травму – глубокий порез левой ноги. Ей наложили швы и отстранили от тренировок на три недели. Алина вышла на лёд только 24 августа, сейчас идёт активное восстановление формы и четверных прыжков!» — написала Федченко в социальных сетях.

Также Федченко опровергла появившуюся в СМИ информацию, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) якобы рассматривала возможность в последний момент заменить двукратную чемпионку России в одиночном катании Аделию Петросян на бронзового призёра ЧР-2025 Алину Горбачёву на отборочном турнире к Олимпийским играм – 2026, при этом кандидатуру Горбачёвой активно продвигала Софья Федченко.

Алина Горбачёва является запасной кандидатурой для Олимпийского квалификационного турнира Skate to Milano, основной участник от России в нейтральном статусе — Аделия Петросян.

Видео: Алина Горбачёва исполняет четверной сальхов

