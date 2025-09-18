Аделия Петросян выступит четвёртой в короткой программе на отборочном турнире в Пекине

18-летняя российская фигуристка Аделия Петросян выступит четвёртой в короткой программе на отборочном турнире в Пекине, который проходит в рамках олимпийского квалификационного турнира «Skate to Milano». Об этом сообщает сайт Международного союза конькобежцев ISU.

Жеребьёвка отборочного турнира в Пекине прошла внутри групп по рейтингу ISU, поэтому Аделии Петросян и Петру Гуменнику придётся катать короткую программу в первой разминке, так как у них нет международного рейтинга из-за отстранения российских фигуристов.

Ранее сообщалось, что на тренировке Петросян чисто выполнила элементы, исполнив в программе двойной аксель, тройной лутц и каскад «тройной флип — тройной тулуп».

Короткие программы девушек пройдут 19 сентября.

Отборочный турнир «Skate to Milano» пройдёт в Пекине с 19 по 21 сентября и является единственной возможностью пробиться на ОИ-2026 для российских фигуристов. В одиночном женском катании на путёвку на Олимпиаду претендует 18-летняя Аделия Петросян, в мужском одиночном катании — 23-летний Пётр Гуменник.