Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Муравьёва, Горбачёва, Кагановская и Некрасов вошли в резерв сборной Санкт-Петербурга

Муравьёва, Горбачёва, Кагановская и Некрасов вошли в резерв сборной Санкт-Петербурга
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Софья Муравьёва, Алина Горбачёва (обе – одиночное катание), Василиса Кагановская и Максим Некрасов (оба — танцы на льду) вошли в резервный состав сборной Санкт-Петербурга. Об этом сообщает официальный документ. Муравьёва будет представлять СШОР «Звёздный лёд». Горбачёва, Кагановская и Некрасов будут числиться в спортивном клубе фигурного катания Тамары Москвиной.

Ранее фигуристы представляли Москву и Московскую область, однако весной 2025 года стало известно, что спортсмены будут выступать за Санкт-Петербург на всероссийских соревнованиях. В отличие от Муравьёвой, Кагановская, Некрасов и Горбачёва не меняли тренерские штабы и город, где тренируются.

19-летняя Софья Муравьёва до весны 2025 года тренировалась под руководством Евгения Плющенко в Москве, но позднее переехала в Санкт-Петербург, где начала тренировки в группе Алексея Мишина. Она является бронзовым (2023) и серебряным призёром (2024) чемпионатов России.

Тренером Алины Горбачёвой является Софья Федченко. Фигуристка становилась бронзовым призёром чемпионата России (2025) и серебряным призёром финала Кубка России (2025).

Василиса Кагановская и Максим Некрасов тренируются под руководством Алексея Горшкова и Анжелики Крыловой. Дуэт становился победителем финала Кубка России (2025) и призёром этапов российской серии Гран-при.

Материалы по теме
Официально
Софья Муравьёва объявила о переходе в группу Алексея Мишина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android