Муравьёва, Горбачёва, Кагановская и Некрасов вошли в резерв сборной Санкт-Петербурга

Российские фигуристы Софья Муравьёва, Алина Горбачёва (обе – одиночное катание), Василиса Кагановская и Максим Некрасов (оба — танцы на льду) вошли в резервный состав сборной Санкт-Петербурга. Об этом сообщает официальный документ. Муравьёва будет представлять СШОР «Звёздный лёд». Горбачёва, Кагановская и Некрасов будут числиться в спортивном клубе фигурного катания Тамары Москвиной.

Ранее фигуристы представляли Москву и Московскую область, однако весной 2025 года стало известно, что спортсмены будут выступать за Санкт-Петербург на всероссийских соревнованиях. В отличие от Муравьёвой, Кагановская, Некрасов и Горбачёва не меняли тренерские штабы и город, где тренируются.

19-летняя Софья Муравьёва до весны 2025 года тренировалась под руководством Евгения Плющенко в Москве, но позднее переехала в Санкт-Петербург, где начала тренировки в группе Алексея Мишина. Она является бронзовым (2023) и серебряным призёром (2024) чемпионатов России.

Тренером Алины Горбачёвой является Софья Федченко. Фигуристка становилась бронзовым призёром чемпионата России (2025) и серебряным призёром финала Кубка России (2025).

Василиса Кагановская и Максим Некрасов тренируются под руководством Алексея Горшкова и Анжелики Крыловой. Дуэт становился победителем финала Кубка России (2025) и призёром этапов российской серии Гран-при.