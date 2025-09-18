Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник не вышел на вторую тренировку перед отборочным турниром в Пекине

Пётр Гуменник не вышел на вторую тренировку перед отборочным турниром в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник, который примет участие в предолимпийском отборочном турнире в Пекине Skate to Milano, не вышел на вторую тренировку. Об этом сообщил ТАСС.

Гуменник приземлился в Пекине утром 18 сентября по местному времени и пропустил первую официальную тренировку. В субботу, 20 сентября, он выступит в короткой программе под вторым стартовым номером. Прокаты коротких программы мужчин начнутся в 5:00 мск.

23-летний Гуменник является серебряным (2023) и бронзовым (2024) призёром чемпионатов России, двукратным победителем финала российской серии Гран-при (2023, 2025).

Отборочный турнир Skate to Milano пройдёт в Пекине с 19 по 21 сентября и является единственной возможностью пробиться на ОИ-2026 для российских фигуристов. В одиночном женском катании на путёвку на Олимпиаду претендует 18-летняя Аделия Петросян, в мужском одиночном катании — 23-летний Пётр Гуменник. Россияне примут участие в турнире в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Гуменник пропустил первую тренировку в Пекине перед отбором на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android