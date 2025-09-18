Скидки
Аделия Петросян на второй тренировке перед ОИ-отбором вновь чисто исполнила элементы

Российская фигуристка Аделия Петросян на второй тренировке перед отборочным турниром в Пекине вновь чисто исполнила элементы, откатав произвольную программу. Об этом сообщил ТАСС.

Петросян без ошибок исполнила каскады «тройной лутц — двойной тулуп», «тройной лутц — двойной аксель — двойной тулуп» и «тройной флип — тройной тулуп», тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, тройной флип.

Произвольные программы девушек пройдут 20 сентября.

Отборочный турнир Skate to Milano пройдёт в Пекине с 19 по 21 сентября и является единственной возможностью пробиться на ОИ-2026 для российских фигуристов. В одиночном женском катании на путёвку на Олимпиаду претендует 18-летняя Аделия Петросян, в мужском одиночном катании — 23-летний Пётр Гуменник.

