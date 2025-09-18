Олимпийская квалификация, фигурное катание: дата начала, где пройдёт, где смотреть

В пятницу, 19 сентября, в Пекине начинается соревновательная часть Олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию.
Из россиян в статусе нейтральных атлетов в нём примут участие одиночники Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Отборочный турнир Skate to Milano является единственной возможностью пробиться на ОИ-2026 для российских фигуристов.
Трансляции турнира покажет телеканал «Матч ТВ».
Олимпийские игры – 2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай). Время московское:
19 сентября, пятница:
7:15. Танцы на льду, ритм-танец;
10:30. Пары, короткая программа;
13:00. Женщины, короткая программа.
20 сентября, суббота:
5:00. Мужчины, короткая программа;
9:30. Пары, произвольная программа;
12:15. Женщины, произвольная программа.
21 сентября, воскресенье:
5:00. Танцы на льду, произвольный танец;
8:45. Мужчины, произвольная программа.
Зимняя Олимпиада-2026 в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года.