Тарасова заявила, что нет «ничего страшного» в пропуске Гуменником тренировок ОИ-отбора

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что пропуск фигуристом Петром Гуменником двух тренировок перед отборочным турниром в Пекине не критичен и является решением тренерского штаба спортсмена.

«Он профессионал. Конечно, лучше немного привыкнуть к условиям, но, если нет такой возможности, значит, будет кататься без привычки. Значит, нужно было прилететь ещё вчера.

Но ничего страшного, может, они так решили, у него есть тренер. Спортсмены не на все тренировки ходили на чемпионатах мира и Европы», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее стало известно, что фигурист пропустил две официальные предстартовые тренировки. Гуменник прибыл в Пекин рано утром в четверг.

Пётр Гуменник представит короткую программу в субботу, 20 сентября. Прокаты коротких программ мужчин начнутся в 5:00 мск.

Отборочный турнир Skate to Milano пройдёт в Пекине с 19 по 21 сентября, он является единственной возможностью пробиться на ОИ-2026 для российских фигуристов. В одиночном женском катании на путёвку на Олимпиаду претендует 18-летняя Аделия Петросян, в мужском одиночном катании — 23-летний Пётр Гуменник. Россияне примут участие в турнире в нейтральном статусе.