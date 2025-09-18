Скидки
Иностранным фигуристам запретили отвечать на вопросы о россиянах на ОИ-отборе в Пекине

Иностранным фигуристам, участвующим в предолимпийском отборочном турнире Skate to Milano в Пекине, запрещено отвечать на вопросы о россиянах, принимающих в турнире участие в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова японских фигуристов Юны Нагаоки и Сумитады Моригути, выступающих в парном катании.

Также сообщается, что такую информацию подтвердил глава делегации сборной Японии.

Отборочный турнир Skate to Milano пройдёт в Пекине с 19 по 21 сентября, он является единственной возможностью пробиться на ОИ-2026 для российских фигуристов. В одиночном женском катании на путёвку на Олимпиаду претендует 18-летняя Аделия Петросян, в мужском одиночном катании — 23-летний Пётр Гуменник. Россияне участвуют в турнире в нейтральном статусе.

