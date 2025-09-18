Скидки
Пётр Гуменник опубликовал фотографии из Пекина

Комментарии

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в одиночном катании Пётр Гуменник в социальных сетях опубликовал фотографии из Пекина (Китай).

Фото: Из личного архива Петра Гуменника

«Рыбы счастливы в воде. Люди счастливы на пути». Чжуан-цзы», — подписал снимки Гуменник.

Предолимпийский отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября. От России к соревнованиям были допущены только одиночники — Пётр Гуменник и Аделия Петросян. Россиянам нужно попасть в топ-5 итогового протокола, чтобы завоевать путёвки на Олимпиаду-2026, которая пройдёт с 6 по 22 февраля.

Гуменник в Пекине представит свою короткую программу 20 сентября, произвольную — 21 сентября.

