«В гостях на катке у моей китайской подруги». Горбачёва показала, как тренируется в Пекине

Комментарии
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачёва показала, как тренируется в Пекине (Китай). Горбачёва получила статус нейтрального спортсмена в мае и является запасной для квалификационного турнира.

«В гостях на катке у моей китайской подруги», — написала Горбачёва.

Фото: Из личного архива Алины Горбачёвой

Горбачёвой 18 лет, она бронзовый призёр чемпионата России (2025) и серебряный призёр финала Кубка России (2025), победительница чемпионата России среди юниоров (2023).

Отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян примут в нём участие в статусе нейтральных атлетов. По результатам турнира лучшие фигуристы смогут принять участие в Олимпиаде в Италии.

