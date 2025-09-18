ISU не запрещал фигуристам отвечать на вопросы о россиянах — источник

Международный союз конькобежцев (ISU) не запрещал участникам предолимпийского отборочного турнира Skate to Milano в Пекине отвечать на вопросы о россиянах, принимающих в турнире участие в нейтральном статусе. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько не связанных друг с другом источников.

«Запрета отвечать на вопросы о россиянах и белорусах от ISU не было», — приводит слова источника «РИА Новости Спорт».

Ранее японские фигуристы Юна Нагаоки и Сумитада Моригути, выступающие в парном катании, заявили, что им запрещено говорить о нейтральных спортсменах. Это подтвердил и глава делегации сборной Японии.

Отборочный турнир Skate to Milano пройдёт в Пекине с 19 по 21 сентября, он является единственной возможностью пробиться на ОИ-2026 для российских фигуристов. В одиночном женском катании на путёвку на Олимпиаду претендует 18-летняя Аделия Петросян, в мужском одиночном катании — 23-летний Пётр Гуменник. Россияне участвуют в турнире в нейтральном статусе.