Фигурное катание

Фигуристка ударила ножом своего бывшего тренера, которого обвиняла в изнасиловании — СМИ

Фигуристка ударила ножом своего бывшего тренера, которого обвиняла в изнасиловании — СМИ
Южнокорейская фигуристка, чьё имя не разглашается, напала с ножом на своего бывшего тренера, которого она обвинила в изнасиловании, когда училась в старшей школе. Об этом сообщает газета The Korea Herald.

По данным полиции, подозреваемая напала с ножом на тренера на Международном ледовом катке «Тэрын» на севере Сеула, нанеся ему травмы лица и руки. Спортсменка сообщила полиции, что нападение было вызвано её недовольством тем, как власти вели дело, которое она возбудила более 10 лет назад, обвинив его в изнасиловании, когда он был её тренером, а она — ученицей старшей школы. Дело тренера было передано в прокуратуру по обвинениям, включающим изнасилование и нападение при отягчающих обстоятельствах, но обвинение в изнасиловании было снято за недостаточностью доказательств.

В 2016 году прокуратура вынесла решение о штрафе в размере $ 2170 по обвинению в нападении. Корейский союз конькобежцев отстранил тренера в 2014 году, но в 2017 году, после снятия обвинения в изнасиловании, изменил наказание на трёхлетнее отстранение.

