Отборочный турнир по фигурному катанию на Олимпиаду-2026: расписание на 19 сентября 2025

В пятницу, 19 сентября, в Пекине стартует соревновательная часть олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня турнира.

Олимпийские игры – 2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай). 19 сентября:

7:15. Танцы на льду, ритм-танец;

10:30. Пары, короткая программа;

13:00. Женщины, короткая программа.

Из россиян в статусе нейтральных атлетов в нём примут участие одиночники Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Отборочный турнир Skate to Milano является единственной возможностью пробиться на ОИ-2026 для российских фигуристов.