Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Отборочный турнир по фигурному катанию на Олимпиаду-2026: расписание на 19 сентября 2025

Отборочный турнир по фигурному катанию на Олимпиаду-2026: расписание на 19 сентября 2025
Комментарии

В пятницу, 19 сентября, в Пекине стартует соревновательная часть олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня турнира.

Олимпийские игры – 2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай). 19 сентября:

  • 7:15. Танцы на льду, ритм-танец;
  • 10:30. Пары, короткая программа;
  • 13:00. Женщины, короткая программа.

Из россиян в статусе нейтральных атлетов в нём примут участие одиночники Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Отборочный турнир Skate to Milano является единственной возможностью пробиться на ОИ-2026 для российских фигуристов.

Календарь турнира в Пекине
Материалы по теме
«ISU больше не может вас игнорировать!» Иностранцы яро поддержали Петросян и Гуменника
«ISU больше не может вас игнорировать!» Иностранцы яро поддержали Петросян и Гуменника
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android