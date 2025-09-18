Судьи из Грузии, Израиля и Азербайджана будут выставлять оценки Петросян в Пекине
Стала известна судейская бригада олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию, который пройдёт в Пекине (Китай). В женском одиночном катании выступит россиянка Аделия Петросян. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком судейской коллегии в короткой программе у женщин.
Олимпийские игры – 2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай). Судейская коллегия. Женщины. Короткая программа:
- рефери – Юкико Окабе;
- судья №1 – Саломе Чигогидзе (Грузия);
- судья №2 – Альберт Зайдман (Израиль);
- судья №3 – Андреа Симанчикова (Словакия);
- судья №4 – Чжан Хайлянь (Китай);
- судья №5 – Дэн Чен (Гонконг);
- судья №6 – Кари Анне Олсен (Норвегия);
- судья №7 – Кэтрин Тэйлор (Австралия);
- судья №8 – Юрий Клюшников (Азербайджан);
- судья №9 – Энни Хоу (Бельгия).
Материалы по теме
Комментарии