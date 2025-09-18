Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Судьи из Казахстана, Израиля и Турции будут выставлять оценки Гуменнику в Пекине

Стала известна судейская бригада олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию, который пройдёт в Пекине (Китай). В мужском одиночном катании выступит россиянин Пётр Гуменник. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком судейской коллегии в короткой программе у мужчин.

Олимпийские игры – 2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай). Судейская коллегия. Мужчины. Короткая программа:

  • рефери — Массимо Орландини;
  • судья №1 — Надежда Парецкая (Казахстан);
  • судья №2 — Эльке Трейтц (Германия);
  • судья №3 — Санда Дубравич Симуняк (Хорватия);
  • судья №4 — Ко-Ман Тинг (Китайский Тайбэй);
  • судья №5 — Ариадна Моронес Негрете (Мексика);
  • судья №6 — Адриенн Шаденбауэр (Австрия);
  • судья №7 — Анна Кантор (Израиль);
  • судья №8 — Эбру Анилди (Турция);
  • судья №9 — Чон Су Ли (Южная Корея).
