В России за сутки до отбора на Олимпиаду сменился вещатель турнира

В России за сутки до старта олимпийского квалификационного отбора по фигурному катанию сменился вещатель турнира. Онлайн сервис Оkkо будет транслировать олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Пекине (Китай). Об этом сервис сообщил в своём телеграм-канале. Ранее сообщалось, что турнир будет показан на канале «Матч ТВ», однако сегодня канал убрал все анонсы трансляций.

Российские фигуристы примут участие в отборе только в одиночных видах программы. В Пекине выступят Аделия Петросян и Пётр Гуменник, запасными на турнире станут Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Женщины представят свои короткие программы 19 сентября, соревнования у мужчин начнутся 20 сентября.

На квалификационном турнире в Пекине будут определены обладатели оставшихся квот на Олимпийские игры – 2026: пять в мужском одиночном и пять в женском одиночном катании, шесть в парном катании (три дуэта) и восемь в танцах (четыре дуэта).

Олимпийские игры – 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.