Фигурное катание

Елизавета Туктамышева станет комментатором мужской ПП на отборочном турнире в Пекине

Аудио-версия:
Стали известны имена комментаторов олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Пекине (Китай). Турнир покажет онлайн сервис Okko.

Олимпийские игры – 2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай).

Пятница, 19 сентября

  • Танцы на льду. Ритм-танец — Бетина Попова.
  • Спортивные пары. Короткая программа — Александр Энберт.
  • Женщины. Короткая программа — Лина Фёдорова, Анна Погорилая.

Суббота, 20 сентября

  • Мужчины. Короткая программа — Лина Фёдорова, Даниил Глейхенгауз.
  • Спортивные пары. Произвольная программа — Александр Энберт.
  • Женщины. Произвольная программа — Лина Фёдорова.

Воскресенье, 21 сентября

  • Танцы на льду. Произвольный танец — Бетина Попова.
  • Мужчины. Произвольная программа — Лина Фёдорова, Елизавета Туктамышева.

Российские фигуристы примут участие в отборе только в одиночных видах программы. В Пекине выступят Аделия Петросян и Пётр Гуменник, запасными на турнире станут Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Женщины представят свои короткие программы 19 сентября, соревнования у мужчин начнутся 20 сентября.

