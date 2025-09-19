Аделия Петросян провела тренировку перед короткой программой на олимпийском отборе

Российская фигуристка Аделия Петросян провела тренировку перед короткой программой в отборочном турнире в Пекине, который проходит в рамках олимпийского квалификационного турнира Skate to Milano, сообщает ТАСС.

По данным источника, фигуристка прыгнула двойной аксель, одинарный лутц (бабочка), тройной флип — тройной тулуп.

Короткие программы девушек пройдут 19 сентября. Петросян выступит четвёртой в короткой программе.

Отборочный турнир Skate to Milano пройдёт в Пекине с 19 по 21 сентября и является единственной возможностью пробиться на ОИ-2026 для российских фигуристов. В одиночном женском катании на путёвку на Олимпиаду претендует 18-летняя Аделия Петросян, в мужском одиночном катании — 23-летний Пётр Гуменник.