Регламент квалификационного турнира к ОИ-2026 с участием Петросян и Гуменника

В пятницу, 19 сентября, в Пекине стартует соревновательная часть олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с регламентом турнира.

В квалификационном турнире в качестве индивидуальных нейтральных атлетов смогут принять участие по одному представителю в каждом виде (в том числе по одной спортивной паре и одному танцевальному дуэту) от Федерации фигурного катания России и по одному представителю в каждом виде (в том числе по одной спортивной паре и по одному танцевальному дуэту) от Белорусского союза конькобежцев.

В случае индивидуальных нейтральных атлетов они будут завоёвывать квоту для выступления на Играх только для себя. В таком случае замены на ОИ-2026 можно было сделать только до первых тренировок на турнире в Пекине — после того, как основной участник приступит к тренировкам, поменять его на запасного уже невозможно.

Изначально у фигуристов было две возможности заработать квоту для своих национальных олимпийских комитетов (НОК) в индивидуальных соревнованиях: на чемпионате мира по фигурному катанию — 2025, который проходил в Бостоне с 24 по 30 марта 2025 года, и на квалификационных соревнованиях ISU (Международного союза конькобежцев) 17-21 сентября 2025 года в Пекине.

На чемпионате мира в Бостоне распределялись квоты в каждой из четырёх дисциплин фигурного катания: 24 – в мужском одиночном катании, 24 – в женском одиночном катании, 16 – в парном катании (32 спортсмена) и 19 – в танцах на льду (38 спортсменов).

На квалификационном турнире в Пекине будут определены обладатели оставшихся квот: пять в мужском одиночном и пять в женском одиночном катании, шесть в парном катании (три дуэта) и восемь в танцах (четыре дуэта). Каждый НОК может рассчитывать лишь на одну квоту в каждом виде. В данном случае квоты будут завоёваны также для НОК, а не для отдельного спортсмена или дуэта.