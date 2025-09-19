Скидки
Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Прямая трансляция короткой программы Петросян на отборе к ОИ-2026, 19 сентября 2025 года, прямой эфир

Прямая трансляция короткой программы Петросян на отборе к ОИ-2026
Аделия Петросян.
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию пройдёт с 19 по 21 сентября в Пекине (Китай). К участию в соревнованиях допущены российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые выступят в нейтральном статусе.

В первый соревновательный день женщины представят свои короткие программы. Соревнования начнутся в 13.00 по московскому времени. Аделия Петросян выйдет на лёд в первой разминке, её порядковый номер — 4. Выступление российской фигуристки ожидается примерно в 13:26 — 13:32.

В прямом эфире олимпийский квалификационный турнир будет транслировать онлайн-платформа Okko Sport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Напомним, что на турнире в Пекине будут разыграны оставшиеся квотына Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо: по 5 — в мужском и женском одиночном катании, 3 — в парном катании и 4 — в танцах на льду. Российские спортсмены представлены только в одиночных соревнованиях. Ни одна заявка из парного катания и танцев на льду не была одобрена ISU.

