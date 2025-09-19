Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пётр Гуменник впервые вышел на тренировку перед олимпийским отбором в Пекине

Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник впервые вышел на тренировку в Пекине перед Олимпийским квалификационным турниром Skate to Milano, который является единственной возможностью для российских фигуристов отобраться на Зимнюю Олимпиаду — 2026, сообщает ТАСС.

18 сентября Гуменник не принял участия в двух официальных тренировках перед турниром. Соревнования у мужчин пройдут 20 сентября (короткая программа) и 21 сентября (произвольная программа).

23-летний Пётр Гуменник является единственным представителем России в мужском одиночном катании на Skate to Milano, в женском одиночном катании на путёвку на Олимпиаду претендует двукратная чемпионка России 18-летняя Аделия Петросян. Спортсмены выступят на отборочных соревнованиях в нейтральном статусе.

