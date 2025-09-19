Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стало известно, какие прыжки выполнил Пётр Гуменник на первой тренировке перед ОИ-отбором

Двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник откатал короткую программу на первой тренировке в Пекине перед Олимпийским квалификационным турниром Skate to Milano, сообщает ТАСС. Эти соревнования являются единственной возможностью для российских фигуристов отобраться на Зимнюю Олимпиаду — 2026.

Российский фигурист в ходе тренировки исполнил каскад четверной флип — тройной тулуп, тройной сальхов с ошибкой на приземлении и тройной аксель.

18 сентября Гуменник не принял участия в двух официальных тренировках перед турниром. Соревнования у мужчин пройдут 20 сентября (короткая программа) и 21 сентября (произвольная программа).

23-летний Пётр Гуменник является единственным представителем России в мужском одиночном катании на Skate to Milano, в женском одиночном катании на путёвку на Олимпиаду претендует двукратная чемпионка России 18-летняя Аделия Петросян.

Видео: Новая произвольная программа Петра Гуменника (2022 год)