Квалификация ОИ, женщины, короткая программа: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 19 сентября, в Пекине (Китай) стартуют соревнования олимпийской квалификации по фигурному катанию. В рамках турнира свои короткие программы представят женщины. Соревнования начнутся в 13:00 мск.

В России трансляцию олимпийского квалификационного турнира проведёт сервис Okko. Начало трансляции короткой программы у женщин запланировано на 12:30 мск.

Российские фигуристы примут участие в отборе только в одиночных видах программы. В Пекине выступят Аделия Петросян и Пётр Гуменник, запасными на отборе станут Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

Олимпийский квалификационный турнир проходит в Пекине с 19 по 21 сентября.