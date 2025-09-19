Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Олимпийская квалификация, фигурное катание, женщины, короткая программа: где смотреть, во сколько начало

Квалификация ОИ, женщины, короткая программа: где смотреть, во сколько начало
Комментарии

Сегодня, 19 сентября, в Пекине (Китай) стартуют соревнования олимпийской квалификации по фигурному катанию. В рамках турнира свои короткие программы представят женщины. Соревнования начнутся в 13:00 мск.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Не началось

В России трансляцию олимпийского квалификационного турнира проведёт сервис Okko. Начало трансляции короткой программы у женщин запланировано на 12:30 мск.

Российские фигуристы примут участие в отборе только в одиночных видах программы. В Пекине выступят Аделия Петросян и Пётр Гуменник, запасными на отборе станут Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

Олимпийский квалификационный турнир проходит в Пекине с 19 по 21 сентября.

Материалы по теме
Петросян готовится ворваться на международку! LIVE первого дня отбора ОИ-2026 в Пекине
Live
Петросян готовится ворваться на международку! LIVE первого дня отбора ОИ-2026 в Пекине
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android