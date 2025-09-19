Скидки
Фигурное катание

Бывшие российские фигуристы оценили атмосферу на квалификационном турнире ОИ в Пекине

Комментарии

Грузинские фигуристы Мария Казакова и Владислав Касинский высказались об атмосфере на турнире в китайском Пекине, а также оценили своё выступление в ритм-танце (59,53 балла).

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Танцы на льду. Ритм-танец
19 сентября 2025, пятница. 07:15 МСК
Окончено

Касинский. Тут фантастическая атмосфера, и мы очень рады быть здесь. Думаю, сегодня мы сделали шаг вперёд по сравнению с прошлыми соревнованиями.

Казакова. Да, мы только в начале пути. Мы очень благодарны нашим бывшим партнёрам и желаем им всего наилучшего, но сейчас мы очень рады начать новую главу и рады быть здесь, — приводит слова фигуристов Golden Skate в X.

Казакова выступала за Россию до 2017 года. Касинский менял гражданство несколько раз — выступал за Россию и Боснию и Герцеговину.

