Бывшие российские фигуристы оценили атмосферу на квалификационном турнире ОИ в Пекине

Грузинские фигуристы Мария Казакова и Владислав Касинский высказались об атмосфере на турнире в китайском Пекине, а также оценили своё выступление в ритм-танце (59,53 балла).

Касинский. Тут фантастическая атмосфера, и мы очень рады быть здесь. Думаю, сегодня мы сделали шаг вперёд по сравнению с прошлыми соревнованиями.

Казакова. Да, мы только в начале пути. Мы очень благодарны нашим бывшим партнёрам и желаем им всего наилучшего, но сейчас мы очень рады начать новую главу и рады быть здесь, — приводит слова фигуристов Golden Skate в X.

Казакова выступала за Россию до 2017 года. Касинский менял гражданство несколько раз — выступал за Россию и Боснию и Герцеговину.