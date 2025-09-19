Литовцы Рид и Амбрулявичюс выиграли ритм-танец на квалификационном турнире к ОИ в Пекине
Литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс показали лучший результат в ритм-танце на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление они получили 80,95 балла.
Второе место заняли представители Австралии Холли Харрис и Джейсон Чен с результатом 73,35 балла. Тройку лидеров замкнули Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров (69,30 балла).
Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Танцы на льду, ритм-танец:
- Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 80,95 балла.
- Холли Харрис / Джейсон Чен (Австралия) — 73,35.
- Милла Рууд Рейтан/ Николай Майоров (Швеция) — 69,30.
