Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
13:00 Мск
Фигурное катание

Литовцы Рид и Амбрулявичюс выиграли ритм-танец на квалификационном турнире к ОИ в Пекине

Литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс показали лучший результат в ритм-танце на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление они получили 80,95 балла.

Второе место заняли представители Австралии Холли Харрис и Джейсон Чен с результатом 73,35 балла. Тройку лидеров замкнули Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров (69,30 балла).

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Танцы на льду. Ритм-танец
19 сентября 2025, пятница. 07:15 МСК
Окончено

Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Танцы на льду, ритм-танец:

  1. Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 80,95 балла.
  2. Холли Харрис / Джейсон Чен (Австралия) — 73,35.
  3. Милла Рууд Рейтан/ Николай Майоров (Швеция) — 69,30. 
