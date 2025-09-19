Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Президент ISU — о допуске россиян: для большинства Олимпиада — это мечта

Президент ISU — о допуске россиян: для большинства Олимпиада — это мечта
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель высказался о допуске российских спортсменов на квалификационные турниры к Олимпиаде-2026 в Италии.

«ISU верит в честные, инклюзивные и универсальные возможности для всех. С тех пор, как Международный олимпийский комитет вынес рекомендации в 2023 году найти пути для нейтральных атлетов участвовать в международных соревнованиях, были долгие дебаты, что же делать, а Олимпиада-2026 приближалась.

У нас была внутренняя дискуссия, и мы решили допустить нейтральных индивидуальных атлетов к возможности хотя бы побороться за Олимпиаду. Потому что для большинства из них Олимпиада — это мечта на протяжении 10, 15, 20 лет и так далее. Возможно, Олимпиада будет у них раз в жизни. Поэтому мы решили это сделать», — приводит слова президента «РИА Новости».

Материалы по теме
Петросян готовится ворваться на международку! LIVE первого дня отбора ОИ-2026 в Пекине
Live
Петросян готовится ворваться на международку! LIVE первого дня отбора ОИ-2026 в Пекине
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android