Президент ISU — о допуске россиян: для большинства Олимпиада — это мечта

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель высказался о допуске российских спортсменов на квалификационные турниры к Олимпиаде-2026 в Италии.

«ISU верит в честные, инклюзивные и универсальные возможности для всех. С тех пор, как Международный олимпийский комитет вынес рекомендации в 2023 году найти пути для нейтральных атлетов участвовать в международных соревнованиях, были долгие дебаты, что же делать, а Олимпиада-2026 приближалась.

У нас была внутренняя дискуссия, и мы решили допустить нейтральных индивидуальных атлетов к возможности хотя бы побороться за Олимпиаду. Потому что для большинства из них Олимпиада — это мечта на протяжении 10, 15, 20 лет и так далее. Возможно, Олимпиада будет у них раз в жизни. Поэтому мы решили это сделать», — приводит слова президента «РИА Новости».