Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Президент ISU рассказал, как было принято решение о допуске россиян к отбору на ОИ-2026

Комментарии

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким рассказал, как организация решила предоставить российским фигуристам возможность отобраться на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в итальянских Милане и Кортино-д’Ампеццо.

«Я всегда верил в справедливость и универсальные возможности, с тех пор как в 2023 году Международный олимпийский комитет дал рекомендацию найти способ для участия нейтральных спортсменов в международных соревнованиях. Вижу, что внутри организации часто велись долгие дебаты о том, что делать. Мы провели внутреннее обсуждение и решили, что независимым спортсменам должна быть предоставлена возможность принять участие в Олимпийских играх, ведь для большинства из них это было мечтой на протяжении 10, 15 и 20 лет, и Олимпиада может быть раз в жизни. Вот почему мы решили найти путь для допуска подходящих нейтральных спортсменов и разработали очень конкретный и подробный план, определяющий, что означает «подходящая кандидатура» и как это сделать. Мы установили строгие критерии и работали со сторонней независимой организацией, которая занималась отбором кандидатов на участие в парижской Олимпиаде.

Мы не хотели подвергать спортсменов дискриминации по паспортам, пока они остаются независимыми и нейтральными. Наша текущая политика заключается в том, чтобы разрешить нейтральным спортсменам участвовать в олимпийском отборочном турнире, чтобы они могли принять участие в предстоящих зимних Играх в 2026 году», — приводит слова Чэ Ёл Кима ТАСС.

