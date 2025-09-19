Экс-ученица Тутберидзе Усачёва собирается поддержать Петросян и Гуменника в Пекине

Российская фигуристка, бывшая подопечная заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Дарья Усачёва рассказала, что планирует на арене поддержать российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника на квалификационном отборе к Олимпиаде-2026 в Пекине (Китай).

Летом 2025 года Усачёва уехала в Пекин работать тренером.

«В субботу пойду на арену вместе с коллегами-тренерами. Буду болеть за россиян и за своих друзей — Машу Казакову, которая выступает за Грузию, Карину Акопову — катается за Армению.

Я хорошо знакома с нашими ребятами. Аделия Петросян — очень упёртая, ей это помогает в работе. Стоит на своем, идёт напролом. Петя — очень спокойный человек, стратегический. Ни разу не видела у него проявления ярких, бурных эмоций. Он собранный, на спокойном вайбе», — приводит слова Усачёвой Sport24.