Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Экс-ученица Тутберидзе Усачёва собирается поддержать Петросян и Гуменника в Пекине

Экс-ученица Тутберидзе Усачёва собирается поддержать Петросян и Гуменника в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка, бывшая подопечная заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Дарья Усачёва рассказала, что планирует на арене поддержать российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника на квалификационном отборе к Олимпиаде-2026 в Пекине (Китай).

Летом 2025 года Усачёва уехала в Пекин работать тренером.

«В субботу пойду на арену вместе с коллегами-тренерами. Буду болеть за россиян и за своих друзей — Машу Казакову, которая выступает за Грузию, Карину Акопову — катается за Армению.

Я хорошо знакома с нашими ребятами. Аделия Петросян — очень упёртая, ей это помогает в работе. Стоит на своем, идёт напролом. Петя — очень спокойный человек, стратегический. Ни разу не видела у него проявления ярких, бурных эмоций. Он собранный, на спокойном вайбе», — приводит слова Усачёвой Sport24.

Материалы по теме
Петросян готовится ворваться на международку! LIVE первого дня отбора ОИ-2026 в Пекине
Live
Петросян готовится ворваться на международку! LIVE первого дня отбора ОИ-2026 в Пекине
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android