Главная Фигурное катание Новости

Где смотреть прямую трансляцию короткой программы Аделии Петросян на отборе к ОИ-2026

Где смотреть прямую трансляцию короткой программы Аделии Петросян на отборе к ОИ-2026
Аделия Петросян.
В Пекине стартует олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию. В первый соревновательный день женщины представят свои короткие программы. Соревнования начнутся в 13.00 мск.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Не началось

Россию на этом старте представит Аделия Петросян — она выйдет на лёд в первой разминке, её порядковый номер — 4. Выступление российской фигуристки ожидается примерно в 13:26 — 13:32.

В прямом эфире смотреть олимпийский квалификационный турнир можно будет на онлайн-платформе Okko Sport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

На квалификационном турнире в Пекине будут определены обладатели оставшихся квот: пять — в мужском одиночном и пять — в женском одиночном катании, шесть — в парном катании (три дуэта) и восемь — в танцах (четыре дуэта). Каждый НОК может рассчитывать лишь на одну квоту в каждом виде. В данном случае квоты будут завоёваны также для НОК, а не для отдельного спортсмена или дуэта.

