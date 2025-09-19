«Нужно чисто кататься». Погорилая — о шансах Петросян и Гуменника пройти олимпийский отбор

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая оценила шансы фигуристов-одиночников Аделии Петросян и Петра Гуменника пройти квалификационный отбор к Олимпиаде-2026, который проходит в китайском Пекине.

— Я считаю, что у наших спортсменов есть все шансы пройти квалификацию. Хочу пожелать им гладкого льда и спокойного катания. Мы знаем, что они всё могут.

— Как вы считаете, могут ли их судить строже остальных?

— Этого я не знаю, нужно чисто кататься, чтобы придраться ни к чему не могли, — приводит слова Погорилой «Матч ТВ».

Короткая программа в женском одиночном катании пройдёт сегодня, 19 сентября.