Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Нужно чисто кататься». Погорилая — о шансах Петросян и Гуменника пройти олимпийский отбор

«Нужно чисто кататься». Погорилая — о шансах Петросян и Гуменника пройти олимпийский отбор
Комментарии

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая оценила шансы фигуристов-одиночников Аделии Петросян и Петра Гуменника пройти квалификационный отбор к Олимпиаде-2026, который проходит в китайском Пекине.

— Я считаю, что у наших спортсменов есть все шансы пройти квалификацию. Хочу пожелать им гладкого льда и спокойного катания. Мы знаем, что они всё могут.

— Как вы считаете, могут ли их судить строже остальных?
— Этого я не знаю, нужно чисто кататься, чтобы придраться ни к чему не могли, — приводит слова Погорилой «Матч ТВ».

Короткая программа в женском одиночном катании пройдёт сегодня, 19 сентября.

Материалы по теме
Петросян готовится ворваться на международку! LIVE первого дня отбора ОИ-2026 в Пекине
Live
Петросян готовится ворваться на международку! LIVE первого дня отбора ОИ-2026 в Пекине
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android