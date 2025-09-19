Скидки
Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
Фигурное катание

Стала известна заявка контента Петросян на короткую программу на отборе к ОИ в Пекине

Стала известна заявка контента Петросян на короткую программу на отборе к ОИ в Пекине
Опубликован лист заявок контента фигуристок на короткую программу в женском одиночном катании на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Стоит отметить, что ранее на соревнованиях спортсменка исполняла тройной аксель в короткой программе, но тут планирует выполнить лишь двойной.

Короткая программа среди женщин пройдёт сегодня, 19 сентября. Её начало запланировано на 13:00 по московскому времени. Аделия Петросян выступит под четвёртым стартовым номером.

