Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мы счастливы представлять Армению». Россияне Акопова и Рахманин — об отборе на ОИ-2026

«Мы счастливы представлять Армению». Россияне Акопова и Рахманин — об отборе на ОИ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая российская фигуристка Карина Акопова, ныне выступающая за Армению с парном катании с Никитой Рахманиным, высказалась об участии в квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в китайском Пекине. В короткой программе Акопова и Рахманин набрали 63,85 балла.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Спортивные пары. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 10:30 МСК
Идёт

«Мы очень счастливы представлять Армению. Это наши вторые соревнования в сезоне, первые были в США две недели назад. Мы просто счастливы находиться здесь. Мы немного изменили произвольную программу и с нетерпением ждем возможности показать вам её завтра.

Я очень нервничала перед соревнованиями, но, выйдя на лёд, я не чувствовала ни волнения, ни давления. Мы были сосредоточены на своей работе и на том, что нам нужно сделать», — приводит слова Акоповой Golden Skate в X.

Материалы по теме
Петросян готовится ворваться на международку! LIVE первого дня отбора ОИ-2026 в Пекине
Live
Петросян готовится ворваться на международку! LIVE первого дня отбора ОИ-2026 в Пекине
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android