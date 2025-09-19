«Мы счастливы представлять Армению». Россияне Акопова и Рахманин — об отборе на ОИ-2026

Бывшая российская фигуристка Карина Акопова, ныне выступающая за Армению с парном катании с Никитой Рахманиным, высказалась об участии в квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в китайском Пекине. В короткой программе Акопова и Рахманин набрали 63,85 балла.

«Мы очень счастливы представлять Армению. Это наши вторые соревнования в сезоне, первые были в США две недели назад. Мы просто счастливы находиться здесь. Мы немного изменили произвольную программу и с нетерпением ждем возможности показать вам её завтра.

Я очень нервничала перед соревнованиями, но, выйдя на лёд, я не чувствовала ни волнения, ни давления. Мы были сосредоточены на своей работе и на том, что нам нужно сделать», — приводит слова Акоповой Golden Skate в X.