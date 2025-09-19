Скидки
Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
Главная Фигурное катание Новости

Траньков поздравил Климова с успешным выступлением его подопечных в короткой программе пар

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поздравил бывших российских фигуристов Карину Акопову и Никиту Рахманина, которые выступают за сборную Армении, а также их тренера, олимпийского чемпиона — 2014 в командных соревнованиях по фигурному катанию Фёдора Климова, с успешным выступлением в короткой программе квалификационных соревнований к Олимпиаде–2026.

«Поздравляю Федора, Диму и их подопечных с уверенным стартом на отборочном турнире к Олимпийским играм!» — написал Траньков в своём телеграм-канале.

Пара Карина Акопова/Никита Рахманин заняла третье место по итогам короткой программы, набрав 63,85 балла. Лидерами после короткой программы являются китайские фигуристы Цзясюань Чжан/Ихан Хуан (66,68 балла), на втором месте французские фигуристы Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (64,28 балла).

Олимпийский квалификационный турнира проходит в Пекине (Китай) с 19 по 21 сентября.

