Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Фигурное катание Новости

Чжан/Хуан выиграли короткую программу спортивных пар на отборе к ОИ, экс-россияне — третьи

Комментарии

Китайские фигуристы Цзясюань Чжан и Ихан Хуан показали лучший результат в короткой программе спортивных пар на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление они получили 66,68 балла.

Второе место заняли представители Франции Камий Ковалёв и Павел Ковалёв с результатом 64,28 балла. Тройку лидеров замкнули экс-российские фигуристы, представляющие Армению, — Карина Акопова и Никита Рахманин (63,85 балла).

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Спортивные пары. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 10:30 МСК
Окончено

Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Спортивные пары, короткая программа:

  1. Цзясюань Чжан / Ихан Хуан (Китай) — 66,68 балла
  2. Камий Ковалёв / Павел Ковалёв (Франция) — 64,28
  3. Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения) — 63,85
