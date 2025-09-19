Чжан/Хуан выиграли короткую программу спортивных пар на отборе к ОИ, экс-россияне — третьи

Китайские фигуристы Цзясюань Чжан и Ихан Хуан показали лучший результат в короткой программе спортивных пар на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление они получили 66,68 балла.

Второе место заняли представители Франции Камий Ковалёв и Павел Ковалёв с результатом 64,28 балла. Тройку лидеров замкнули экс-российские фигуристы, представляющие Армению, — Карина Акопова и Никита Рахманин (63,85 балла).

Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Спортивные пары, короткая программа: