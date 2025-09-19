Скидки
Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
13:00 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Украинская пара фигуристов рассказала о взрыве на катке во время подготовки к отбору на ОИ

Украинская пара фигуристов рассказала о взрыве на катке во время подготовки к отбору на ОИ
Комментарии

Украинские фигуристы Софья Голиченко и Артём Даренский рассказали о своей подготовке к квалификационному турниру к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). В короткой программе среди спортивных пар украинцы заняли шестое место, набрав 57,17 балла.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Спортивные пары. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 10:30 МСК
Окончено

«Сегодня мы набрали хорошие баллы. Но подготовка к этим соревнованиям была непростой. В июле на нашем домашнем катке был взрыв, и мы не смогли нормально тренироваться. К тому же восстановление после травмы стопы было непростым. Но завтра мы постараемся выступить максимально хорошо в произвольной программе», — приводит слова Даренского Golden Skate в X.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

