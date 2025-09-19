Скидки
Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
Фигурное катание

Этери Тутберидзе не вывела Аделию Петросян на короткую программу отбора в Пекине

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не вывела двукратную чемпионку России Аделию Петросян на короткую программу во время квалификационного отбора к Олимпиаде-2026, который проходит в китайском Пекине.

Петросян сопровождал член делегации Федерации фигурного катания России Валерий Артюхов. Он является старшим тренером сборной России по парному катанию. Отметим, что Тутберидзе присутствовала с Петросян во время официальных тренировок в Пекине.

Короткая программа среди женщин проходит в эти минуты. Аделия Петросян выступит под четвёртым стартовым номером. Российская фигуристка заявила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.

