Российские фигуристы приняли участие в международных соревнованиях впервые с 2022 года
Поделиться
Фигуристка из России приняла участие на международном старте под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) впервые с 2022 года. Двукратная чемпионка России Аделия Петросян выступила в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).
Фото: Кадр из трансляции
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Виктория Сафонова
Беларусь
57.71
3
Одри Ли
Малайзия
43.66
Аделия Петросян выполнила двойной аксель, тройной лутц с помаркой на приземлении и каскад тройной флип — тройной тулуп. Три вращения и дорожку шагов спортсменка сделала на четвёртый уровень.
За своё выступление Петросян получила от судей 68,72 балла. Она выступила под четвёртым стартовым номером и является промежуточным лидером.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 сентября 2025
-
13:45
-
13:36
-
13:29
-
13:17
-
12:51
-
12:31
-
12:27
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:43
-
10:46
-
10:44
-
10:29
-
10:19
-
09:42
-
09:30
-
08:30
-
07:05
-
07:00
-
06:37
-
06:00
-
02:36
-
00:53
- 18 сентября 2025
-
22:01
-
21:41
-
21:20
-
20:00
-
18:31
-
18:07
-
17:42
-
17:18
-
14:52
-
14:10
-
13:13