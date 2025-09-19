Российские фигуристы приняли участие в международных соревнованиях впервые с 2022 года

Фигуристка из России приняла участие на международном старте под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) впервые с 2022 года. Двукратная чемпионка России Аделия Петросян выступила в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

Фото: Кадр из трансляции

Аделия Петросян выполнила двойной аксель, тройной лутц с помаркой на приземлении и каскад тройной флип — тройной тулуп. Три вращения и дорожку шагов спортсменка сделала на четвёртый уровень.

За своё выступление Петросян получила от судей 68,72 балла. Она выступила под четвёртым стартовым номером и является промежуточным лидером.