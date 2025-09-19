Скидки
Фигурное катание

Литовцы Рид/Амбрулявичюс прокомментировали своё выступление после ритм-танца в Пекине

Литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс прокомментировали своё выступление на отборочном турнире к Олимпийским играм — 2026, который проходит в китайском Пекине. Пара занимает первое место после исполнения ритм-танца, набрав 80,95 балла.

Эллисон Рид. Это наше третье соревнование в сезоне. Думаю, мы никогда ещё не были настолько готовы к старту, поэтому приехали сюда максимально подготовленными.

Саулюс Абрулявичюс. Нам удалось показать, на что мы способны. Всё было больше о том, чтобы сосредоточиться на контроле эмоций, дыхания, а в конце концов — просто танцевать.

Эллисон Рид. Можно сказать, что мы воплотили драму. Это было неприятно, но в тот момент, когда всё произошло, мы сразу поняли: у нас будет ещё один шанс, и наше мышление изменилось — мы должны были оказаться готовыми раньше, — приводит слова спортсменов аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

Показ произвольных программ в соревнованиях танцевальных пар запланирован на 21 сентября.

