Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян одним словом отреагировала на оценки за свой прокат на отборе в Пекине

Аделия Петросян одним словом отреагировала на оценки за свой прокат на отборе в Пекине
Комментарии

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян кратко оценила свой прокат в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За выступление она получила от судей 68,72 балла. Аделия выступила под четвёртым стартовым номером и является промежуточным лидером.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Жуйян Чжан
Китай
62.78
3
Виктория Сафонова
Беларусь
57.71

«Нормально», — сказала Петросян после объявления оценок.

Аделия Петросян выполнила двойной аксель, тройной лутц с помаркой на приземлении и каскад тройной флип — тройной тулуп. Три вращения и дорожку шагов спортсменка сделала на четвёртый уровень.

Прокат Аделии Петросян стал первым в исполнении российских фигуристов на международных соревнованиях с 2022 года.

Материалы по теме
Петросян впереди соперниц из трёх разминок! Но дальше все сильнейшие. LIVE отбора ОИ-2026
Live
Петросян впереди соперниц из трёх разминок! Но дальше все сильнейшие. LIVE отбора ОИ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android