Аделия Петросян одним словом отреагировала на оценки за свой прокат на отборе в Пекине
Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян кратко оценила свой прокат в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За выступление она получила от судей 68,72 балла. Аделия выступила под четвёртым стартовым номером и является промежуточным лидером.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Жуйян Чжан
Китай
62.78
3
Виктория Сафонова
Беларусь
57.71
«Нормально», — сказала Петросян после объявления оценок.
Аделия Петросян выполнила двойной аксель, тройной лутц с помаркой на приземлении и каскад тройной флип — тройной тулуп. Три вращения и дорожку шагов спортсменка сделала на четвёртый уровень.
Прокат Аделии Петросян стал первым в исполнении российских фигуристов на международных соревнованиях с 2022 года.
