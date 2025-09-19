Аделия Петросян одним словом отреагировала на оценки за свой прокат на отборе в Пекине

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян кратко оценила свой прокат в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За выступление она получила от судей 68,72 балла. Аделия выступила под четвёртым стартовым номером и является промежуточным лидером.

«Нормально», — сказала Петросян после объявления оценок.

Аделия Петросян выполнила двойной аксель, тройной лутц с помаркой на приземлении и каскад тройной флип — тройной тулуп. Три вращения и дорожку шагов спортсменка сделала на четвёртый уровень.

Прокат Аделии Петросян стал первым в исполнении российских фигуристов на международных соревнованиях с 2022 года.