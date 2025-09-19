Китайская пара Чжан/Хуан прокомментировала своё выступление в короткой программе

Китайская пара Цзясюань Чжан/Ихан Хуан поделились впечатлениями после завершения короткой программы на отборочном турнире к Олимпийским играм – 2026, который проходит в Пекине (Китай). Представители Китая лидируют после короткой программы, набрав 66,68 балла.

Цзясюань Чжан: Мы очень довольны нашим сегодняшним выступлением. Это наш первый сезон во взрослой категории, и также первый раз, когда мы участвуем в соревнованиях такого высокого уровня. Мы всё ещё надеемся максимально улучшить технические элементы.

Ихан Хуан: Это очень важное событие. Если раньше речь шла скорее о том, чтобы показать лучшие индивидуальные результаты, то теперь мы представляем Китай в борьбе за олимпийские лицензии. Я чувствую и давление, и гордость. Хочу показать всё, на что способен. Мы надеемся завтра подарить зрителям яркое выступление в произвольной программе, – приводит слова фигуристов аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.