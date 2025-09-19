Скидки
Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
Главная Фигурное катание Новости

Гербольдт — о выступлении Петросян: у российских спортсменов нет возможности ошибаться

Гербольдт — о выступлении Петросян: у российских спортсменов нет возможности ошибаться
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России (2009) в парном фигурном катании Катарина Гербольдт высказалась о прокате российской фигуристки Аделии Петросян на отборочном турнире к Олимпийским играм — 2026, который проходит с 19 по 21 сентября в Пекине.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Жуйян Чжан
Китай
62.78
3
Виктория Сафонова
Беларусь
57.71

«Прокат у Аделии не был таким безупречным, как ей и нам хотелось бы. Тем не менее она старалась и боролась, но было видно, что Аделия переживает, — этот турнир даётся ей непросто. Но всё равно она справилась и выполнила минимальную задачу. Впереди у неё произвольная программа. Она взрослый и опытный спортсмен, который справится.

Что касается оценки проката Петросян, повторюсь, у неё не было безупречного катания, и она допустила ошибку. Мы понимаем, что у российских спортсменов в данной ситуации нет возможности ошибаться на международных турнирах. Нужно быть безупречными, чтобы получать максимальные баллы», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

