Гербольдт — о выступлении Петросян: у российских спортсменов нет возможности ошибаться

Бронзовый призёр чемпионата России (2009) в парном фигурном катании Катарина Гербольдт высказалась о прокате российской фигуристки Аделии Петросян на отборочном турнире к Олимпийским играм — 2026, который проходит с 19 по 21 сентября в Пекине.

«Прокат у Аделии не был таким безупречным, как ей и нам хотелось бы. Тем не менее она старалась и боролась, но было видно, что Аделия переживает, — этот турнир даётся ей непросто. Но всё равно она справилась и выполнила минимальную задачу. Впереди у неё произвольная программа. Она взрослый и опытный спортсмен, который справится.

Что касается оценки проката Петросян, повторюсь, у неё не было безупречного катания, и она допустила ошибку. Мы понимаем, что у российских спортсменов в данной ситуации нет возможности ошибаться на международных турнирах. Нужно быть безупречными, чтобы получать максимальные баллы», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.