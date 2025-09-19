ISU после проверки перевода разрешил вывесить баннер на русском языке от фанатов Петросян

Представители Международного союза конькобежцев (ISU) разрешили развернуть баннер в поддержку российской фигуристки Аделии Петросян на русском языке во время короткой программы на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). Об этом сообщает ТАСС.

Изначально представители ISU попросили убрать баннер на русском языке и взяли перевод текста, написанного на баннере.

За выступление в короткой программе Петросян получила за от судей 68,72 балла. Она выступила под четвёртым стартовым номером и является промежуточным лидером. Прокат Аделии стал первым в исполнении российских фигуристов на международных соревнованиях с 2022 года.