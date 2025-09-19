Скидки
Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
Фигурное катание

ISU после проверки перевода разрешил вывесить баннер на русском языке от фанатов Петросян

ISU после проверки перевода разрешил вывесить баннер на русском языке от фанатов Петросян
Представители Международного союза конькобежцев (ISU) разрешили развернуть баннер в поддержку российской фигуристки Аделии Петросян на русском языке во время короткой программы на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). Об этом сообщает ТАСС.

Изначально представители ISU попросили убрать баннер на русском языке и взяли перевод текста, написанного на баннере.

За выступление в короткой программе Петросян получила за от судей 68,72 балла. Она выступила под четвёртым стартовым номером и является промежуточным лидером. Прокат Аделии стал первым в исполнении российских фигуристов на международных соревнованиях с 2022 года.

