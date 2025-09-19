Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян лидирует в короткой программе на отборе к ОИ после двух разминок

Аделия Петросян лидирует в короткой программе на отборе к ОИ после двух разминок
Комментарии

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян занимает промежуточное первое место по итогам двух разминок в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

Она выступила под четвёртым стартовым номером и получила за свой прокат 68,72 балла. Второе место занимает белорусская фигуристка Виктория Сафонова (57,71), тройку лидеров замыкает новозеландка Петра Лахти (53,40).

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Жуйян Чжан
Китай
62.78
3
Виктория Сафонова
Беларусь
57.71

Аделия Петросян выполнила двойной аксель, тройной лутц с помаркой на приземлении и каскад тройной флип — тройной тулуп. Три вращения и дорожку шагов спортсменка сделала на четвёртый уровень.

Материалы по теме
Петросян впереди соперниц из трёх разминок! Но дальше все сильнейшие. LIVE отбора ОИ-2026
Live
Петросян впереди соперниц из трёх разминок! Но дальше все сильнейшие. LIVE отбора ОИ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android