Аделия Петросян лидирует в короткой программе на отборе к ОИ после двух разминок
Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян занимает промежуточное первое место по итогам двух разминок в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).
Она выступила под четвёртым стартовым номером и получила за свой прокат 68,72 балла. Второе место занимает белорусская фигуристка Виктория Сафонова (57,71), тройку лидеров замыкает новозеландка Петра Лахти (53,40).
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Жуйян Чжан
Китай
62.78
3
Виктория Сафонова
Беларусь
57.71
Аделия Петросян выполнила двойной аксель, тройной лутц с помаркой на приземлении и каскад тройной флип — тройной тулуп. Три вращения и дорожку шагов спортсменка сделала на четвёртый уровень.
