Аделия Петросян лидирует в короткой программе на отборе к ОИ после двух разминок

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян занимает промежуточное первое место по итогам двух разминок в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

Она выступила под четвёртым стартовым номером и получила за свой прокат 68,72 балла. Второе место занимает белорусская фигуристка Виктория Сафонова (57,71), тройку лидеров замыкает новозеландка Петра Лахти (53,40).

Аделия Петросян выполнила двойной аксель, тройной лутц с помаркой на приземлении и каскад тройной флип — тройной тулуп. Три вращения и дорожку шагов спортсменка сделала на четвёртый уровень.