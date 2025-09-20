Где смотреть прямую трансляцию короткой программы Петра Гуменника на отборе к ОИ-2026

В Пекине проходит олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию. Во второй соревновательный день мужчины представят свои короткие программы. Соревнования начнутся в 5.00 мск.

Россию на этом старте представит Пётр Гуменник — он выйдет на лёд в первой разминке, его порядковый номер — 2.

В прямом эфире смотреть олимпийский квалификационный турнир можно будет на онлайн-платформе Okko Sport.

На квалификационном турнире в Пекине будут определены обладатели оставшихся квот: пять — в мужском одиночном и пять — в женском одиночном катании, шесть — в парном катании (три дуэта) и восемь — в танцах (четыре дуэта). Каждый НОК может рассчитывать лишь на одну квоту в каждом виде. В данном случае квоты будут завоёваны также для НОК, а не для отдельного спортсмена или дуэта.