Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Где смотреть прямую трансляцию короткой программы Петра Гуменника на отборе к ОИ-2026

Где смотреть прямую трансляцию короткой программы Петра Гуменника на отборе к ОИ-2026
В Пекине проходит олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию. Во второй соревновательный день мужчины представят свои короткие программы. Соревнования начнутся в 5.00 мск.

Россию на этом старте представит Пётр Гуменник — он выйдет на лёд в первой разминке, его порядковый номер — 2.

Права на трансляцию короткой программы у мужчин в квалификации к Олимпиаде-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Не началось

В прямом эфире смотреть олимпийский квалификационный турнир можно будет на онлайн-платформе Okko Sport.

На квалификационном турнире в Пекине будут определены обладатели оставшихся квот: пять — в мужском одиночном и пять — в женском одиночном катании, шесть — в парном катании (три дуэта) и восемь — в танцах (четыре дуэта). Каждый НОК может рассчитывать лишь на одну квоту в каждом виде. В данном случае квоты будут завоёваны также для НОК, а не для отдельного спортсмена или дуэта.

