Что нужно Аделии Петросян для попадания на Олимпиаду-2026
В Пекине стартовал олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию. В первый соревновательный день женщины представяют свои короткие программы.
Российская фигуристка, трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян получила 68,72 балла за короткую программу и идёт на промежуточном 1 месте. Для того, чтобы успешно квалифицироваться на Олимпийские игры-2026, россиянка должна финишировать в топ-5 по итогам турнира.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Жуйян Чжан
Китай
62.78
3
Виктория Сафонова
Беларусь
57.71
Произвольная программа у женщин пройдёт в субботу, 20 сентября. Начало — в 12:10 по московскому времени.
На турнире в Пекине разыгрываются оставшиеся квоты на Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо: по пять — в мужском и женском одиночном катании, три — в парном катании и четыре — в танцах на льду.
