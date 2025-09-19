Что нужно Аделии Петросян для попадания на Олимпиаду-2026

В Пекине стартовал олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию. В первый соревновательный день женщины представяют свои короткие программы.

Российская фигуристка, трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян получила 68,72 балла за короткую программу и идёт на промежуточном 1 месте. Для того, чтобы успешно квалифицироваться на Олимпийские игры-2026, россиянка должна финишировать в топ-5 по итогам турнира.

Произвольная программа у женщин пройдёт в субботу, 20 сентября. Начало — в 12:10 по московскому времени.

На турнире в Пекине разыгрываются оставшиеся квоты на Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо: по пять — в мужском и женском одиночном катании, три — в парном катании и четыре — в танцах на льду.