Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян показала результат уровня топ-3 ЧЕ в короткой программе в отборе на ОИ

Аделия Петросян показала результат уровня топ-3 ЧЕ в короткой программе в отборе на ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Аделия Петросян, выступив с короткой программой на квалификации Олимпийских игр 2026 года в Пекине, показала результаты, сопоставимые с лидерами европейского фигурного катания. С оценкой в в 68,72 балла россиянка была бы в тройке лидеров на чемпионате Европы 2025 года.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Жуйян Чжан
Китай
62.78
3
Виктория Сафонова
Беларусь
57.71

Выше Петросян на европейском первенстве были бы только бывшая россиянка Анастасия Губанова, ныне представляющая Грузию, и эстонская спортсменка Нина Петрыкина. Их результаты — 68, 99 и 68,94 соответственно.

Если принимать во внимание последний чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года, то результат Петросян не позволил бы ей попасть в тройку лидеров, она стала бы седьмой после короткой программы. Лучшей на мировом первенстве стала американка Алиса Лю (74,58).

Материалы по теме
Петросян впереди соперниц из трёх разминок! Но дальше все сильнейшие. LIVE отбора ОИ-2026
Live
Петросян впереди соперниц из трёх разминок! Но дальше все сильнейшие. LIVE отбора ОИ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android