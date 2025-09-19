Аделия Петросян показала результат уровня топ-3 ЧЕ в короткой программе в отборе на ОИ

Российская фигуристка Аделия Петросян, выступив с короткой программой на квалификации Олимпийских игр 2026 года в Пекине, показала результаты, сопоставимые с лидерами европейского фигурного катания. С оценкой в в 68,72 балла россиянка была бы в тройке лидеров на чемпионате Европы 2025 года.

Выше Петросян на европейском первенстве были бы только бывшая россиянка Анастасия Губанова, ныне представляющая Грузию, и эстонская спортсменка Нина Петрыкина. Их результаты — 68, 99 и 68,94 соответственно.

Если принимать во внимание последний чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года, то результат Петросян не позволил бы ей попасть в тройку лидеров, она стала бы седьмой после короткой программы. Лучшей на мировом первенстве стала американка Алиса Лю (74,58).