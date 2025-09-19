«Это не криминально». Тарасова — об ошибке Петрсоян в короткой программе на отборе к ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно оценила выступление российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

«Хорошо, по настроению прекрасно. Один элемент не очень чистый, но это не криминально – он не сорван, была помарка. Но она справилась с нервами, я считаю. Теперь надо отдохнуть, собраться и показать свою любимую произвольную», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

За выступление Петросян получила от судей 68,72 балла. Аделия выступила под четвёртым стартовым номером и является промежуточным лидером.